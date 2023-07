Caso Daiana Reales: tres años de prisión condicional para Gastón Muñoz

El tribunal unipersonal integrado por la jueza Carolina Marín dio a conocer la pena impuesta a Gastón Muñoz por el homicidio culposo, en carácter de autor, del que resultó, víctima Daiana Reales.

El fallo fue notificado a las partes una semana después de haberse desarrollado el debate de pena en el marco del juicio oral y público por el que fue condenado Gastón Muñoz del delito de homicidio culposo, en carácter de autor.

Condena

A una semana de haber declarado a Gastón Muñoz penalmente responsable del delito homicidio culposo, en carácter de autor, y expuesto sus fundamentos, la magistrada resolvió «que no hubo intencionalidad en la conducta de Muñoz, más bien imprudencia, falta de sensatez al emprender la conducción del vehículo automotor y habiendo consumido alcohol, que Muñoz hace más de once años se desempeña laboralmente como chofer de ambulancias, teniendo pleno conocimiento, en virtud del carnet profesional habilitante para este tipo de actividades, no sólo de su obligación de conducir sin ingesta de alcohol alguna, sino además, por su propia experiencia vital, las implicancias en el manejo que el consumo de alcohol tiene. Ello, por las mayores exigencias que demandan ese tipo de categoría de conductores, tal como lo explicitara el fiscal».

En cuanto a la extensión del daño, «no se puede soslayar que hay un pequeño niño que ha quedado sin su madre, un hombre mayor que ha quedado sin su esposa y a cargo de ese pequeño niño y que, además, la sociedad ha perdido una persona que se desempeñaba como servidora pública, que se encontraba trabajando en la ruta, justamente cortando el tránsito para proteger a los demás y evitar accidentes”.

Como atenuante, la carencia de antecedentes penales del imputado y el comportamiento que ha mantenido en el proceso, «en dos oportunidades brindó sus disculpas, las cuales impresionaron sinceras, más allá de no ser aceptadas por el Sr. Mirantes».

Por los fundamentos expuestos, «se impone a Gastón Muñoz la pena de tres años de ejecución condicional con más la inhabilitación para conducir automotores por el término de ocho años»

Pautas de conducta

Asimismo, se impuso a Gastón Muñoz, atento la condicionalidad de la pena, las siguientes pautas de conducta a cumplir, por el plazo de cuatro años: fijar residencia y someterse al control de la Oficina de Supervisión a la que deberá presentarse cada seis meses, abstenerse de usar estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, no cometer nuevos delitos, efectuar un curso de capacitación en accidentología vial con una carga horaria no inferior a 200 horas cátedra y realizar veinte horas de trabajos no remunerados a favor del Estado o de instituciones de bien público en forma mensual durante el plazo impuesto y fuera de sus horarios habituales de trabajo. El incumplimiento de cualquiera de estas normas de conducta, provocará la revocación de la condicionalidad de la condena.