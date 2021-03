Caso ARA San Juan: “Presionan al Consejo de Guerra y hablan con el discurso de Videla de los desaparecidos”

Valeria Carrera, abogada querellante en la causa del ARA San Juan, manifestó a LU4 que la definición del Consejo de Guerra solamente dará una sanción disciplinaria y cuestionó las presiones y la forma en que se mencionó a los tripulantes del submarino.

“Hoy se darán a conocer los detalles del dictamen del Consejo de Guerra para saber la sanción disciplinaria, la que puede llegar a ser la destitución que deriva a en la pérdida del beneficio del retiro (jubilación)”, explicó.

La letrada agregó que “Se hizo a puertas cerradas, sino se brindaron a la verdad a la Justicia Penal imagínense lo que será a puertas cerradas. Están muy nerviosos y no han parado de presionar al jurada del Consejo de Guerra”.

Respecto del un comunicado emitido por la cúpula de la Armada, sostuvo que “Ponen toda la responsabilidad en el capitán y su tripulación, terminando el comunicado que están en vigilia permanente para que no se equivoque ningún integrante del Consejo de Guerra”.

“En ese comunicado finalizan diciendo que los tripulantes no están vivos ni muertos, están en patrullaje eterno. Una frase parecida por Videla sobre los desaparecidos en los años más oscura de nuestra historia”, resaltó.

Finalmente, Carrera indicó que “Nada de lo que digan va a influir en la causa porque la causa esta mucho más adelantada y es la única que los puede juzgar de manera verdadera, no hay privilegios”.

