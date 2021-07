Casi un 50% de los desconectados por fraude buscan regularizar su situación

El vocero de la SCPL, Fernando Gargiulo, aseguró que «entre un 40 y un 50% de los vecinos que se los desconecta por fraude se acercan a regularizar la situación» Asimismo, indicó que en lo que va del 2021 ya se recepcionaron más de 900 denuncias por fraudes, mayormente anónimas, y que las reconexiones se efectúan dentro de las 48 horas en cada domicilio, siempre y cuando el usuario cumpla con los requisitos legales.

Desde la Cooperativa se impulsa un Plan Integral de Normalización de Usuarios en respuesta al constante pedido de los vecinos que tienen su factura al día y denuncian este tipo de situación; además del fuerte trabajo que desempeña el personal de Tomaestados a diario. “

El prejuicio sobre la temática pasa principalmente por la sensación de inacción que puede llegar a tener la institución con respecto a este problema que no es tal. Si bien venimos de una coyuntura compleja que, evidentemente todavía atravesamos en cuanto a la cuestión sanitaria del COVID, también hay otros temas que no podemos desatender. Tenemos la responsabilidad, principalmente, de brindar el mejor servicio posible y en ese marco los socios que regularmente pagan su factura al día se quejan mucho y dejan sus reclamos respecto a otros domicilios”, expresó.

Gargiulo sostuvo que, “se toman las denuncias como ciertas y se procede a la revisión de cada caso. Para que la operación sea eficiente se priorizan los barrios con mayor cantidad de denuncias. Más allá que no hay una selección arbitraria. También hay una cuestión logística que se busca en términos de eficiencia. Es un tema incómodo porque en definitiva lo que estamos haciendo es ir a cortarle el servicio a un usuario que le está hurtando energía a otro vecino, a la cooperativa y al municipio”.

Además agregó que “por supuesto que hay socios responsables que tienen sus cuentas al día, pero también están los irresponsables que reiteradamente le están robando energía al resto de la comunidad y genera grandes inconvenientes en la calidad del servicio. Uno de nuestros objetivos es poder sanear todos los servicios que prestamos”.

En ese marco, el vocero confirmó que “acudimos a los barrios para que los involucrados tomen la decisión de permanecer de manera legítima y legal en nuestras redes. Entre un 40 y un 50 por ciento del total de los usuarios desconectados por fraude se acercan a regularizar su situación a la SCPL. Del mismo modo, las reconexiones se realizan dentro de las 48 horas, siempre y cuando cumplan con los requisitos en sus instalaciones internas para que se restablezca el servicio”.

Estadísticas de fraudes

“En lo que va del 2021, ya se recepcionaron más de 900 denuncias que es una cantidad importante y a la vez preocupante”, recalcó Gargiulo. Durante marzo se desconectaron 230 usuarios en los barrios: José Fuchs, 9 de Julio, 13 de Diciembre, Juan XXIII, Lu4, 30 de Octubre, Roca, Quirno Costa, Laprida, Km. 3, Km. 5, Ciudadela, y también en la localidad de Rada Tilly. En abril se realizaron 73 desconexiones irregulares. En mayo fueron un total de 419 cortes de energía por fraude y por la detección de medidores adulterados en: Stella Maris, Moure, Ceferino, Industrial, Centro, Roca, Pueyrredón, Extensión del Stella Maris, Presidente Ortiz Km.5, un sector en la ladera del Cerro Hermitte de Km.3, Km. 14 y en diversos sectores de Rada Tilly. El Plan Integral de Normalización de Usuarios continuará durante el resto del año.