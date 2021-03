Casanovas: “Vamos a trabajar en conjunto al bloque del madernismo”

Adriana Casanovas, presidenta del bloque legislativo del PJ Chubut, señaló a LU4 que trabajarán legislativamente conjuntamente al bloque del madernismo e insistió con que el Poder Ejecutivo retire el proyecto de zonificación minera.

“Con el bloque del madernismo seguramente vamos a trabajar en conjunto en la Cámara, y aunque no seremos un mismo bloque vamos a trabajar conjuntamente porque forman parte de nuestro partido”, anticipó la legisladora.

Casanovas insistió con que “Pedimos el retiro del proyecto de zonificación minera, aunque hacerlo con el dictamen de comisión le corresponde al oficialismo y quienes lo aprobaron aunque luego no se pudo tratar en la sesión suspendida”.

Frente al alejamiento del legislador Eliceche, indicó que “Carlos Eliceche se reunió con el bloque y nos manifestó que no se sentía contenido, más allá que el año pasado trabajamos muy bien, pero el tema minero nos separó. El alejamiento fue una decisión que él mismo tomó y se lo hemos aceptado”.

Luego agregó que “No tenemos la misma situación con la diputada Tatiana Goic que no manifestó lo mismo y veremos como seguir cuando tengamos reunión del bloque”.

