Casanovas: “Nos gustaría que Arcioni sincere qué esta pasando y cómo vamos a salir”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Casanovas expresó que “nos encantaría que el gobernador Arcioni haga lo mismo en la sesión de hoy y de una vez por todas se sincere qué esta pasando con la provincia y cómo vamos a salir; creo que tenemos dos problemas, el económico y el político”.

Frente a los rumores de que el bloque del Frente de Todos podría no asistir a la sesión de inicio del período legislativo, señaló que “aún no definimos la postura del bloque, pero creo que sería una falta de respeto no escuchar lo que el gobernador viene a decir en el inicio de las sesiones ordinarias; ninguno de nuestros diputado planteó dudas respecto de la asistencia a la sesión”.

En cuanto al discurso del presidente Alberto Fernández indicó que “fue un discurso de lo más sincero y honesto, como nos tiene acostumbrados Fernández, donde pintó la realidad que encontró y tenemos en nuestra Argentina; creo que esa es la manera de iniciar las sesiones diciéndole al pueblo la verdad”.

A la hora de analizar la continuidad de las sesiones ordinarias, dijo que “mañana deberíamos tener una sesión ordinaria pero no sé qué va a pasar por el tema de los reclamos de los empleados legislativos por la cuestión de los salarios”.