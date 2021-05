Casanovas: “No estábamos un 100% con la Iniciativa Popular y teníamos aportes para hacer”

Adriana Casanovas, diputada provincial por el Frente de Todos, manifestó a LU4 que el Justicialismo manifestó su rechazo a la postura tomada por el oficialismo en la comisión en cuanto al dictamen por la Iniciativa Popular.

“Nosotros hicimos lo que creímos desde el bloque que podíamos hacer y rechazamos el dictamen que habían elaborado la comisión con el rechazo para el no tratamiento del tema”, señaló.

Casanovas expresó que “También planteamos que no se hace el tratamiento serio y lógico del proyecto, porque ellos creen que teniéndolo seis meses durmiendo en la comisión le estaban dando tratamiento”.

Para la legisladora, “No es que estuviéramos un 100% con la Iniciativa Popular y teníamos aportes para hacer porque no se trabajó el proyecto, menos aún en una hora de trabajo por comisión y por zoom donde se caían la conexión”.

En lo que respeta al proyecto de zonificación sostuvo que “Ellos nunca quisieron llevar el proyecto de zonificación minera, sacaron el dictamen y no le dieron tratamiento; lo que tienen que sincerar es que no tienen los votos”.