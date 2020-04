Casanovas: “Nación esta poniendo el ojo en el lamentable desempeño del Ministerio de Seguridad de Chubut”

Adriana Casanovas, presidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, expresó a La Posta Comodorense Radio que “Realmente no deja de asombrarnos el día de las cosas que están sucediendo en nuestra provincia, ayer nos hicieron llegar el audio del funcionario diciendo esas barbaridades. Es inexplicable como se están moviendo y entendemos que ahora sí Nación esta poniendo el ojo en el lamentable desempeño del Ministerio de Seguridad de Chubut”.

La diputada opositora indicó que “Es lamentable que lleguemos a los medios nacionales por estos temas, cuando los chubutenses creíamos totalmente desterrados estos accionares, pero no deja de asombrarnos que estas cosas sucedan”.

En cuanto al audio que se viralizó del jefe policial Paulino Gómez exigiendo más detenciones, sostuvo que “En principio hemos mandado analizar el audio y hacer otra presentación en la Justicia para intervenga en este tema, porque cualquier fiscal tiene que intervenir porque no se trata de un tema de políticos y se debe avanzar en la renuncia de estos funcionarios”.

Finalmente, Casanovas indicó que “Indudablemente que mientras se investiga con todas las seguridades que da la ley, el gobernador expresarse públicamente por estas situaciones y apartar a los funcionarios involucrados hasta que la Justicia tome una determinación al respecto”.

