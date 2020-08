Casanovas impulsará un proyecto provincial para el cannabis medicinal

“La semana que viene, cuando empiezan a trabajar las comisiones, seguramente estaremos trabajando el proyecto para la producción de cannabis medicinal y el ingreso al país en nuestra provincia”, indicó la legisladora.

uego agregó que “Creemos que el Estado provincial puede y debe llevar adelante esta situación, pudiendo firmar convenios con universidades e instituciones y hasta poder concretar acuerdos con el INTA para que brinde las tierras para la producción”.

Ante la reafiliación de en el PJ de Ricardo Sastre y Adrián Maderna, sostuvo que “Entiendo que realmente tenemos que darle un corte a este tipo de cosas y es un buen antecedente para que entendamos que no podemos estar desafiliándonos del partido de manera constante, para eso existe las reglas internas”.

“Creo que no se trata de recibirlos con los brazos abiertos o cerrados, porque muchas veces me enoje y discutí posturas del partido pero siempre dentro de sus normativas”, concluyó.