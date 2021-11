Carriqueo: “Nos acusan de violentos, pero los mapuches mueren asesinados en sus territorios”

Orlando Carriqueo, representante de la comunidad mapuche, señaló a LU4 que sigue en aumento la tensión social y racial en los territorios recuperados por los pueblos originarios y acusó al gobierno rionegrino de defender los intereses de empresarios y terratenientes.

“El peñi Gonzalo me avisaron que lo van a trasladar al hospital de Bariloche y que esta estable, pero con las balas en el estómago; mientras que el peñi fallecido (Elías Garay) va a ser trasladado donde vivía su familia”, relató.

“Causa mucha indignación que en tiempos de democracia sigamos con indefensión para las comunidades. Lo que hubo fue un ataque certero con dos sicarios que sospechamos que son parte de la policía de Río Negro o actuaron en connivencia con la policía local porque a la comunidad no ingresa nadie desde hace 55 días; eso también involucra al gobierno de Rio Negro”, especuló.

Carriqueo sostuvo que “Pasado mañana se cumplen cuatro años del asesinato de Rafael Nahuel y la situación sigue siendo violenta en todo el país, especialmente en la Patagonia, donde no acusan de violencia pero los que mueren son mapuches que son asesinados en su propio territorio”.

Finalmente sentenció que “La gobernadora (Arabela Carrera) miente y dice que tiene relación con las comunidades, pero eso no es cierto y no hay ningún indicio que quiera resolver el problema. Pedimos a Nación que intervenga porque esta aumentando la violencia racial y la provincia de Río Negro ya tomó partido y no es por las comunidades sino por los empresarios y os terratenientes”.