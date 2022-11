Carriqueo: “Necesitamos un revisionismo de la falsedad de la historia y los feriados”

Orlando Carriqueo, integrante del Parlamento Mapuche de Río Negro, manifestó a LU4 que “La verdad que esta fecha del 3 de noviembre es que los feriados tienen una fuerte identificación con la constitución de un país y la argentinidad poniendo en juego historias que no son ciertas. Una lectura habla de Casimiro Biguá jurando lealtad a la bandera en una presentación formal de respeto como un protocolo y eso se usó como una jura que en realidad no fue así porque no tenía esa significancia”.

El represente mapuche agregó que “Ese acto de presentación sirvió para vender la idea de que Biguá había jurado lealtad a la bandera y entendemos que hubo una mala interpretación de la fecha. El periodista Adrián Moyano ha escrito y repasado esa situación desde otra perspectiva porque esa crónica esta también vista desde los escritos de Muster; y Daniel Loncón también escribió la reinterpretación de esa historia”.

En ese marco resaltó que “La historia de que los mapuches vinieron a matar a los tehuelches es una estrategia que se planteó Estanislao Ceballos para aprobar la Campaña al Desierto y avanzar del objetivo de convertir a los niños al catolicismo, por eso necesitaron encontrar un elemento que permitiera financiar esas acciones y justificar un genocidio; son los mismos discursos que se usaron para sacarle las tierras a la comunidad Nahuelpán en Chubut y ahora se intenta revitalizar esos discursos”.

Finalmente indicó que “Hace falta hacer un revisionismo de la historia y empezar a hablar del genocidio indígena que sucedió hace 140 años atrás. Muchos integrantes de nuestras comunidades tenemos esa carga historia y hoy se trasladan esos problemas porque es necesario discutir la historia y el territorio, como así también el planteo frente al extractivismo como la megaminería, el hidrógeno verde y el petróleo que llevan adelante empresas extranjeras que con el colonialismo de la actualidad. Lo mismo sucede con la propiedad de la tierra y la extranjerización en manos privadas”.