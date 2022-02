Carreras: “Pedimos que no dejen viajar a Macri al Uruguay”

Valeria Carreras, abogada querellante en la causa del ARA San Juan, indicó a LU4 que han solicitado al juez Ercolini que rechace el pedido de autorización para viajar a Uruguay que efectuó el ex presidente Mauricio Macri.

“Estamos indignados porque desde el viernes nos anoticiamos de que habían pedido esta autorización para viajar al Uruguay, donde esta el prófugo “Pepín” Simón por el armado de la mesa judicial, sino que además en los instrumentos aportados veo que es para participar de una reunión con una empresa que se encarga de colocar fondos offshore fuera del país”, expresó.

En ese marco, agregó que “La verdad que el nivel de desinterés que tiene el exresidente es increíble y por eso le pedí al juez Julián Ercolini que aplique el artículo 221 donde se habla del riesgo de fuga. No consideramos que estén dadas las condiciones de garantizar el retorno porque en un avión privado no se pueden hacer los controles regulares, es por eso que solicitamos que no se le de esa autorización”.

Finalmente remarcó que “Queremos que se trata a los familiares y a esta querella se nos trate con respeto, más allá inclusive de los temas legales”.

La nota: