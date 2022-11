Carreras: “No se hundió el clamor de justicia por el ARA San Juan”

Valeria Carreras, abogada mayoritaria de los querellantes del ARA San Juan, expresó a LU4 que “Se cumplen cinco años que se hundió el ARA San Juan con 44 compatriotas y lo que no se hundió es el clamor por justicia y verdad, en eso estamos con una Justicia en el interior del país que no esta cooptada por el poder político para que podamos encontrar a los responsables de este hundimiento evitable”.

“Estas 44 muertes no se deberían haber producido porque el submarino no debió haber zarpado y tendrían que haberse tomado medidas ante el principio de incendios en el sector de baterías que se produjo la noche anterior a la última comunicación”, agregó.

Luego adelantó que “Las pericias de las imágenes del hallazgo del submarino hundido van a demostrar que fueron manipuladas, editadas y/o cortadas”.

Finalmente resaltó que “La causa adicional por el espionaje es inclusive más grave que el propio hundimiento porque el macrismo realizó espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes, siendo sobreseído por los jueces de Comodoro Py que equiparó a esas mujeres con terroristas que ponían en riesgo la seguridad interior o del ex presidente Macri, toda una verdadera locura”.

