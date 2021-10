Carreras: “Macri quiere presionar al juez”

Valeria Carreras, abogada querellante de los familiares de las víctimas del ARA San Juan, manifestó a LU4 que la marcha en defensa de Macri que se concretará en la ciudad de Dolores es para “amedrentar” al juez.

“Es una demostración más del poder que detenta el ex presidente porque esa marcha no será a favor de Macri sino para mostrarle al juez el poder que tienen sino también para presionarlo”, indicó.

La letrada agregó que “Le van a mostrar que pueden llenarle la calle de gente y asía van a amedrentar al juez; después dicen que es un ciudadano que cumple con los principios republicanos”.

Resaltó que “Con esa marcha que están organizando le están diciendo al juez no salís de acá, así lo van a presionar en la causa en la que debe presentarse a declarar. Lo que no se debe hacer es una contramarcha porque eso sería muy contraproducente”.

“No le va a ser fácil a Mauricio Macri escapar de la Justicia”, sostuvo y adelantó que presentó un video que involucra al ex presidente en la causa donde se investiga el espionaje a los familiares de tripulantes del ARA San Juan.