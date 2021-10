Carreras: “Macri deberá presentarse a declarar en la fecha original de regreso del exterior”

Valeria Carreras, abogada querellante de los familiares del ARA San Juan, se refirió con LU4 sobre la citación a Mauricio Macri por la causa de espionaje sobre los familiares de los submarinistas y la posibilidad de pedir la captura internacional.

“Afortunadamente en esta oportunidad de un Juzgado de Dolores, porque la Justicia parece que funciona en el interior y no en los tribunales de Comodoro Py, lo que ha sido un paso positivo para que se investigue la muerte de estas 44 almas y la responsabilidad del ex presidente, el ministro de Defensa y el jefe de la Armada”, expresó.

Para la abogada, “Ahora la jueza de Caleta Olivia esta avanzando a pasos agigantados y vamos a concretar si las pericias de imágenes para saber si fueron manipuladas, pero esta apareciendo información que antes nunca habían dado Srur y Aguad; por eso se procedió a citarlos para la indagatoria para determinar la responsabilidad de Macri en el espionaje de los familiares”.

Luego sostuvo que “Se lo notificó a Macri en el domicilio de Capital Federal pero no se lo encontró y por eso se pidieron diferentes informes para determinar su paradero o donde se encontraba su domicilio. Se logró notificarlo ayer a la tarde y como no esta en el país no es un prófugo, sino que se lo volverá a citar cuando regrese”.

Finalmente enfatizó que “Si modifica la fecha de regreso o incumple con su presentación a la citación judicial, ahí sí se puede la rebeldía y luego la captura internacional. Muchos están alarmados por esta posibilidad de que se quede en el exterior para ser profesor durante seis meses y si fuera así nosotros vamos a oponernos porque eso es una pantalla”.