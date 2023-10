Carreras: “Denuncié a Milei por delitos económicos contra el peso”

Valeria Carreras, abogada denunciante contra la corrida cambiaria de Javier Milei, comentó a LU4 que “La gente acudió a los bancos para sacar los plazos fijos y aunque no es el escenario del 2001 se generó una corrida por los dichos del candidato más votado en las PASO, diciendo que la gente saque la plata de los plazos fijos y compre dólares”.

Luego indicó que “Esa misma persona dijo que el peso es un excremento y lo hizo contra un símbolo patrio y contra los que tenemos pesos a los quienes dijo que no valen nada. Con todo eso y lo de los plazos fijos vemos como la corrida ya estaba armada llevando al dólar Blue por encima de los 1.000 pesos”.

Carreras afirmó que “Hacer esto es delito e hice como ciudadana y abogada la denuncia después de 56 años de vivir en la Argentina, sabiendo lo que pasó en el ’89 y en el 2001; en ambos estuvo presente Cavallo. Con todo esto concluí que estábamos frente a delitos económicos de la Ley Antiterrorista como los que se incluyen en el artículo 309 y que pena con hasta 4 años de prisión a quienes con noticias falsas hagan subir o bajar el valor de la moneda”.

La letrada adelantó que “Voy a aportar pruebas para ratificar la denuncia y voy a aportar las pruebas de las sociedades que están detrás de Milei y esta movida contra el peso, como dijo el ministro de Economía porque hay cuatro o cinco vivos beneficiándose”.

Por último sostuvo que “La causa cayó en el juzgado de Ercolini a quien no le tengo ninguna confianza porque es el juez que estuvo en el viaje a Lago Escondido, pero sí creo en el Ministerio Público Fiscal puedan avanzar en la denuncia”.