Carreras: “Buscamos revocar el sobreseimiento de Macri por el espionaje”

Valeria Carreras, abogada querellante de los familiares del ARA San Juan, sostuvo ante LU4 que “Hay novedades en la causa del espionaje y nos involucran a toda la sociedad porque primero diciendo seguir y filmar a los familiares, luego meter infiltrados durante un año y sin la participación de un juez”.

Agregó que “Después dictaron el sobreseimiento sobre Macri y todos los que participaron, justificando este espionaje diciendo que estas mujeres y familiares eran peligrosas para la seguridad del Presidente y la seguridad interior; toda una barbaridad”.

En ese marco anticipó que “Ahora estamos sobre la instancia de una audiencia del 30 de agosto para revisar el sobreseimiento porque vamos a plantear que no se puede invertir la carga de la prueba e ir contra los derechos fundamentales de estas señoras. En esta audiencia no solamente se juega si Macri es sobreseído o no, sino también para que no se hagan tareas de inteligencia contra cualquier ciudadano”.

Finalmente reveló que “El tribunal que esta encargado de revisar esa sentencia vergonzante esta integrado por un juez que fue asiduamente a jugar al paddle con Macri y no pudimos recursarlo aunque lo planteamos”.