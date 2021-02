Carlos Magno: “Con este acuerdo se legitima el incumplimiento del gobierno”

Carlos Magno, integrante de la conducción de la Regional Sur de ATECh, manifestó a La Posta Comodorense Radio que rechazan el acuerdo y que el mismo no termina de solucionar los problemas salariales o las necesidades en las escuelas para el inicio de las clases el lunes.

“Es un acuerdo del que se tienen que hacer cargo la junta directiva de ATECh provincial, con Goodman y Capón a la cabeza, porque pergeñaron una pseudo democracia con la que lo impusieron; después de un proceso en el que desmovilizaron y crearon desaliento entre los compañeros. En ese escenario avanzaron con esta democracia virtual”, expresó

Magno agregó que “Con este acuerdo se legitima el incumplimiento del Gobierno del Chubut que sigue sin cumplir con la ley y pagar todos los sueldos adeudados, algo que fue reconocido por los propios funcionarios. Desde la Regional Sur hemos rechazado este acuerdo porque únicamente se valieron de la consulta online, porque solamente votaron 700 compañeros y el 52% aceptaba la propuesta”.

Sobre la posibilidad de haya retención de servicios de los docentes perjudicados, indicó que

“Legalmente los compañeros de los rangos 3 y 4 están habilitados a ejercer reclamos y medidas de fuerza porque el gobierno sigue sin cumplir con las leyes y no les cancela los salarios adeudados”.

Cuando se le consultó sobre la posibilidad de una medida de fuerza desde la Regional Sur, respondió que “La voluntad política en el marco gremial es tratar de mantener la unidad del gremio en toda la provincia, si surgiera algún tipo de iniciativa de reclamo debe responder a las decisiones de la mayoría. No sabemos si eso se dará o no en función de lo que decidan los docentes de la Regional Sur”.

Finalmente, Magno aseveró que “Ahora nos vamos a encontrar con un inicio de clases donde no están dadas las condiciones en las escuelas. A quienes anhelan la normalidad en el inicio de las clases, ellos hora también deben ser protagonistas porque se van a encontrar con que en muchas escuelas no se podrá iniciar el ciclo lectivo con las condiciones elementales que demanda esta situación especial”.

