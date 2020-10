Caravana de la lealtad en Comodoro

“Va a ser un Día de la Lealtad muy diferente por esta pandemia, pero con la misma actitud y el corazón de siempre. Para nosotros los peronistas es el día más importante del calendario partidario y por eso vamos a hacer con los compañeros una caravana importante por la ciudad, manteniendo todos los cuidados necesarios”, anticipó.

Linares agregó que “Vamos a hacer una colecta importante al lado del predio ferial para poder donar al Hospital Regional y Alvear. El lunes los vamos a entregar en ambos hospitales”.

En cuanto el recorrido de la caravana, señaló que “comenzará a las 17 horas en el predio ferial y por Ruta 3 vamos a recorrer la avenida Yrigoyen para recorrer la ciudad y desconcentrar en la Plaza San Martín. No se tendrá que bajar nadie de los autos para poder cumplir con todos los protocolos, no habrá oradores y vamos a conmemorar una fecha muy clave para la vida institucional para nuestro querido partido”.

Sobre el significado del 17 de octubre, Linares sostuvo que “Es una fecha histórica donde la militancia dio cuenta de lo que representaba el general Perón para el pueblo, por eso son fechas para no olvidar y las vamos a conmemorar con el pueblo peronista este próximo sábado”.

El ex candidato a gobernador interpretó que “Veo un peronismo en el país muy bien, con una actitud frentista como en toda la vida, y haciéndose cargo de una pandemia que s muy dura. Gracias a Dios el gobierno justicialista tiene una mirada de cuidar la vida y las Pymes, por eso se esta haciendo un trabajo titánico que lleva enormes esfuerzos”.

Proyectando un complejo panorama a futuro, sostuvo que “Esto no va a ser gratis, traerá consecuencias muy duras para el pueblo; pero con un partido que tiene al ser humano como bandera vamos a salir de estos problemas”.

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/10/WhatsApp-Audio-2020-10-15-at-11.43.39-AM-online-audio-converter.com_.mp3