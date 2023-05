Cancillería Argentina pidió el restablecimiento de los símbolos de Malvinas en el estadio de Mendoza

La Cancillería Argentina rechazó este miércoles el ocultamiento de la bandera argentina y del mapa de las islas Malvinas en el estadio de fútbol de Mendoza, donde se disputan encuentros del Mundial Sub-20, y además solicitó «el restablecimiento de los símbolos referidos a Malvinas que hayan sido retirados o invisibilizados»,

A través de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que conduce el mendocino Guillermo Carmona, la Cancillería pidió explicaciones al gobierno de Mendoza, cuyo gobernador es Rodolfo Suarez (UCR) sobre los hechos ocurridos en el Estadio Malvinas Argentinas de la ciudad capital mendocina.

Al final no era un "bolazo", como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina.#LasMalvinasSonArgentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/1oQne7UyIb

— Guillermo Carmona (@grcarmonac) May 23, 2023