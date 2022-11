Cañadón Seco tiene su réplica del ARA San Juan y declaró 15 de noviembre como día histórico

Cañadón Seco declaró el 15 de noviembre como Día histórico en memoria de los 44 tripulantes del ARA San Juan, desaparecido hace 5 años, e inauguró ayer una réplica del submarino, que fue ubicada en un lugar clave de la localidad santacruceña.

La inauguración de la réplica y la declaración del día histórico fue resuelta por el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, y comunicada en acto público realizado ayer, con presencia de familiares y representantes legales de los submarinistas.

La doctora Valeria Carreras, abogada de la querella mayoritaria, resaltó la determinación política y el valor de lo resuelto por Cañadón Seco. En ese sentido recordó a La Posta Comodorense que “pese al compromiso de estudiantes y profesores de la Universidad Tecnológica Nacional, no se quiere reparar en Mar del Plata la réplica hecha por la Agrupación Isabel de Comodoro Rivadavia. Mientras eso sucede y duele, en la Patagonia se sigue haciendo historia y honrando a los héroes”.

Carreras hizo referencia a la réplica de 16 metros de largo y 10 toneladas de peso que, luego de ser confeccionada en Comodoro y tras recorrer el país, se depositó en el embarcadero naval de Mar del Plata, donde fue virtualmente abandonada y no se le realizó el mantenimiento necesario.

“La justificación es que faltan chapas navales. No es cierto: lo que falta es decisión y voluntad de recordar a los submarinistas, como ayer y para siempre ocurrió en Cañadón Seco. Nuevamente la Patagonia, donde el enemigo sigue ocupando muy cerca el territorio, da el ejemplo y marca el camino a seguir”, sentenció.

Carreras agradeció en nombre propio “pero sobre todo de los familiares, que siguen luchando por una verdadera justicia”, lo resuelto en Cañadón Seco, tanto en la inauguración de la réplica efectuada por el escultor Carlos Miranda, como en la declaración del 15 de noviembre como día histórico para esa localidad.