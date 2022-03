Camioneros en estado de alerta y movilización

El Secretario General del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada, confirmó en el Plenario de Delegados que se llevó a cabo el jueves , el estado de alerta y movilización, en reclamo del cumplimiento de tareas específicas de Camioneros en operadoras petroleras.

“Hay operadoras que vienen desconociendo nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Hay actividades históricas que son de Camioneros que no se están respetando. El mensaje es: ‘Si no respetan a los Camioneros y no nos dejan trabajar no va a trabajar nadie’”, aseveró.

En este sentido, Taboada señaló que “en este Plenario le expusimos a todos los delegados las diferentes problemáticas que tiene nuestro sector y una de ellas es la situación con las operadoras petroleras, que vienen desconociendo nuestro Convenio Colectivo de Trabajo”.

“Se vienen adjudicando trabajos o actividades que son históricas de Camioneros con otro convenio. El mismo Cuerpo de Delegados facultó para tomar las medidas que se crean convenientes a fin de resolver esta situación”, dijo, en diálogo con Radio de Camioneros.

Asimismo, aclaró que “seguramente vamos a ir a un conflicto. No pueden desconocer nuestro Convenio Colectivo de Trabajo. Hay actividades históricas que son de Camioneros que no se están respetando. No hay excusa alguna para que este trabajo no lo hagan los camioneros”.

“El lunes nos juntamos con la autoridades de la Federación y con el presidente que agrupa las Cámaras Petroleras, quien se comprometió a gestionar las futuras reuniones, pero en el mientras tanto hay actividades que no las venimos realizando nosotros”, indicó.

En este marco, el líder de Camioneros destacó: “Tenemos que resolver las cosas de forma inmediata y no lo están haciendo. Vamos a paralizar seguramente actividades que tengan que ver con los hidrocarburos“, enfatizó.