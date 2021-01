Caminoa confirmó la UCR tampoco participa del debate minero

Jacqueline Caminoa, primera mujer en presidir la UCR de Chubut, anticipó que el radicalismo provincial no participará del debate virtual sobre el tema minero al que convocó el gobernador Mariano Arcioni.

“Le agradecemos al gobernador la invitación, pero no vamos a participar porque ya teníamos marcada nuestra postura como partido y a través de los propios legisladores. Creemos que no es momento para este debate por el clima social que se vive en la provincia”, señaló.

Caminoa puntualizó que “Queremos que el gobernador nos convoque para participar de otros debates como el de la educación, la falta de energía y muchos otros donde la gente necesita respuestas. No se trata de un debate sino de un proyecto de zonificación enviado a la Legislatura y serán los diputados quienes decidan”.

En cuanto a la postura del radicalismo chubutense sobre la cuestión minera, indicó que “Ya lo explicitamos en diferentes documentos, entendemos que no es momento para tratar un tema que no tiene consenso social, más allá de las presiones nacionales que recibe y no puede controlar otras cuestiones básicas de la provincia”.

Alianza con el PRO

Sobre la continuidad de Juntos por el Cambio, la titular de la UCR sostuvo que “La Convención se llevará a cabo entre febrero y marzo, esta en manos de ese organismo partidario la autorización de seguir con la alianza con el PRO y creemos que hay que crear un acuerdo con otras fuerzas políticas de la oposición, uniéndonos a través de un programa conjunto. Tenemos que charla con otras fuerzas políticas, lo que no significa que la UCR deba liderar la estructura de las listas en las futuras elecciones”.

Finalmente reclamó que “Se tienen que hacer las PASO porque las usamos para definir nuestros candidatos, no somos como otros partidos donde les imponen desde Buenos Aires los candidatos; para nosotros son importantes y queremos que hagan sin cambiar a último momento las reglas del juego”.

