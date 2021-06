Cambios en las licencias de taxis y eximición al transporte escolar

El Concejo Deliberante comodorense trató ayer una nueva disposición entorno del desempeño de los taxis involucrados en las 50 licencias otorgadas para la Zona Norte, habilitándolos a levantar pasajeros en sus regresos cuando hagan viajes al Centro o la Zona Sur. También se aprobó la eximición de impuestos para el transporte escolar en el marco de los perjuicios provocados por la pandemia.

El concejal Tomás Buffa (Juntos por el Cambio) hizo referencia al despacho único como un hecho a “festejar” debido a que hubo varios debates entre los distintos bloques y afirmó que se está haciendo, con esta nueva normativa modificada, “una propuesta superadora a la existente”.

Se trata de la ordenanza que otorgó las últimas 50 licencias de taxis. “Por algún razonamiento que no era el correcto” explicó el edil, se generaron problemas para los licenciatarios, usuarios, e incidieron con una serie de quejas en el Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Asimismo, aseveró que se quiere “garantizar que en las distintas zonas de la ciudad se pueda contar con este servicio público”. Finalmente dijo que se debe “poner en primera persona al usuario”.

Por otro lado, el presidente del bloque Frente de Todos, Daniel Vleminchx adujo que “todo es perfectible” y que ahora se ha “mejorado una normativa”. Incluso adelantó que se va camino a “desarrollar una nueva metodología de trabajo que no estábamos acostumbrados”.

Detalló que se “irá avanzando con innovación y tecnología la posibilidad de dar una mejor prestación de servicio”.

No obstante, el exsecretario de cultura dijo que ahora “existe la libertad de trabajo en los más de 215 licencias de taxis” y que siempre se estará dispuesto a “mejorar lo que sea necesario”, haciendo alusión al trabajo que llevará el desarrollo de un sistema de servicio de taxis acorde a la realidad actual de la ciudad.

Transporte escolar

El proyecto de ordenanza fue impulsado por el concejal Marcos Panquilto (Frente de Todos) que reseñó la situación: “es un rubro que hace un año y medio no está trabajando. Y cuando puedan volver a desarrollar su actividad no lo podrán hacer en plenitud debido al cumplimiento de los protocolos”.

Ante esta realidad el edil que posee conocimientos de la actividad automotriz sostuvo que “la eximición será apenas una ayuda para tan difícil escenario” pero demuestra que el estado municipal vuelve a estar presente en busca de amenguar el impacto de la pandemia en la economía real.