Camarda le sugirió a Arcioni que de un paso al costado

El doctor Jorge Camarda escribió y dio a conocer una carta pública al gobernador en la que, haciendo uso de su “derecho constitucional de libertad de opinión y expresión, y como ciudadano de esta provincia”, se dirigió al mandatario “con el respeto que su investidura merece”.

En el arranque de la nota, el dirigente radical afirmó que “hoy y desde hace casi un año, los chubutenses estamos pagando el costo de su aventura electoral, de sus falsas propuestas, su imprudencia, falta de sentido común y audacia, con las que ha defraudado a un electorado que confió en sus promesas, siendo esta una de las provincias más ricas del país”.

De inmediato recordó que el estado provincial debe garantizar “derechos constitucionales e indelegables, a todos sus ciudadanos, a través de su Administrador, o sea Ud. Sr. Gobernador, de los que los fundamentales entre otros, son, los servicios de Educación, Salud, Justicia y Seguridad.

Por otra parte, todo trabajador, tiene derecho a recibir una retribución justa, equitativa, y en tiempo y forma, y demás derechos y garantías establecidos en el Art. 14 bis de la CN, y Art. 24 de la CPCH.

Nada de lo más arriba enumerado, usted lo cumple, ni lo hace cumplir, por los funcionarios de su Gobierno”, observó.

También cuestionó “la indiferencia, con la que esta problemática está siendo abordada, por usted y su equipo, poniendo en evidencia su inoperancia.

Seguramente a usted todo esto no lo afecta, porque no pasa privaciones, y porque además no sabe, porque nunca sufrió, lo que es tener necesidades. Usted es un hombre rico, y su familia nunca fue pobre.

Los trabajadores y los jubilados provinciales, están padeciendo situaciones de necesidad, por falta de cobro de sus salarios adeudados, ya que no pueden pagar sus alimentos, servicios, impuestos, alquiler, créditos, tarjetas de crédito”., acotó.

En otro párrafo de la nota, Camarda recordó lo que sucedió este sábado cuando “mucha gente estalló de bronca cuando a través de los medios nos anoticiamos que a trabajadores provinciales identificados en lo que Usted denomina rubro 3, se le había depositado en sus cuentas del Banco Chubut la irrisoria suma de 25.000 pesos, a modo de limosna, y eso no corresponde a un anticipo del sueldo de Mayo, NO!, señor en un miserable monto correspondiente al sueldo de marzo!

El estado provincial, adeuda a la fecha, dos y casi tres meses de salarios a trabajadores activos y pasivos, con el agravante que los términos en los que se hacen sus famosos pagos escalonados cada vez se van estirando, más y más, cosa que produce más angustia y preocupación todavía ya que esta situación va empeorando cada vez más, usted sigue con su diatriba de siempre, como si le estuviera hablando a chicos de jardín de infantes. Esto va de mal en peor”, lamentó.

En el tramo final de su carta, Camarda le preguntó al gobernador “cuál es su plan”, “cuál es toda la verdad de toda esta situación” y si “alguna vez la va a explicar”, ya que “no sabemos bien, su usted no sabe, no puede o no quiere resolver esto, o se siente cómodo, manteniendo este status quo, en el marco de esta cuarentena, que todos acatamos y cumplimos, so pena de que su Ministro de Seguridad cumpla con sus amenazas de la mamo armada de su policía (los únicos provinciales que cobran en tiempo y forma, para obtener su obediencia debida).

Sea como sea, la realidad, si usted no puede cumplir, con su máxima responsabilidad y obligación, que es el Pago del Salario en tiempo y forma de cada trabajador activo y de cada Pasivo (que para eso aportó toda su vida de Activo), debe dar un paso al costado, porque seguramente alguien que lo suceda puede tener ideas más claras para resolver, esta situación que su gestión ocasionó”, concluyó.