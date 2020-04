Cámara de Comercio pide que los supermercados no vendan productos que no están exceptuados

El integrante de la Cámara de Comercio de Comodoro Rivadavia, Alexis Tögel, confirmó que la entidad envió una nota al intendente Juan Pablo Luque para que los supermercados no sigan vendiendo elementos que no exceptuados y afecte a los comercios más pequeños.

“El decreto establece que hay ciertas actividades de la cuarentena que ampara a los rubros de alimento y farmacias. Todos los demás rubros no pueden funcionar. El tema es que los supermercados exponen esos otros productos”, cuestionó.

“Los supermercados están abiertos para poder vender elementos de primera necesidad pero pueden vender cualquier tipo de cosas. Se venden electrodomésticos, textil, electrónica y bazar. Esos productos no están exceptuados y no pueden comercializarse y los supermercados deben respetar eso para no tener una competencia desleal con los comercios que hoy están cerrados. El supermercado ha generado un tipo de monopolio ante esta situación”, denunció el integrante de la Cámara de Comercio.

PREOCUPACION POR EL AISLAMIENTO

La Cámara de Comercio también realizó un relevamiento para conocer la situación económica de las Pymes en esta ciudad y la villa balnearia. “La encuesta la hicimos para tener un dato de la realidad de lo que está viviendo el sector y los miembros de la comisión. Obviamente (la cuarentena) está impactando muchísimo. Las empresas están paradas, les bajó la facturación a cero y lo que debaten los dueños es saber cuánto tiempo va a durar esto para saber cuánto tiempo va a poder seguir con este periodo de inactividad sin tener que cerrar después», señaló.

En definitva lo que se busca es «ver los respaldos económicos que se necesitan y se puedan tener para decidir que puede pagar y que no. Para no quedarse descalzado el mes siguiente, para poder seguir y no tener que cerrar», concluyó.