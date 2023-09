¡Cada vez más cerca! Llega la 4ª Edición del Mundialito de Fútbol Femenino

Este fin de semana, del jueves 7 al sábado 9 de septiembre se celebra en Comodoro Rivadavia la cuarta edición del Mundialito de Fútbol Femenino organizado por Abrazo de Gol, con el auspicio de Comodoro Deportes y DGD. Participarán 280 jugadoras de toda la Patagonia, en 2006 a 2013 en modalidad fútbol 7 y fútbol 9 en el Estadio Municipal de Km 3.



Se desarrollará en el Estadio Municipal de Km 3 este fin de semana la cuarta edición del Mundialito de Fútbol Femenino organizado por el Club Abrazo de Gol, en modalidad fútbol 7 y fútbol 9 para categorías de 2006 a 2013, con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes.

Participarán los clubes Galácticas (Pico Truncado), Racing (Trelew), Deportivo Río Chubut (Rawson), Petroleritas (Río Gallegos), Deportivo Inter (Caleta Olivia), Abrazo de Gol (Comodoro Rivadavia), Club Fontana (Trevelin) y Escuela Municipal Km 5 (Comodoro Rivadavia).

El certamen se subdividirá en cuatro divisionales 2006/07, 2008/09, 2010/11 y 2012/13, siendo las categorías Sub 11 y Sub 13 las que jugarán Fútbol 7, mientras que las más grandes Sub 15 y Sub 17 competirán en Fútbol 9.

“Serán más de 280 jugadoras en estas categorías. Algo que también nos destaca es que se trata de Fútbol 7 y Fútbol 9, modalidades de las que no hay competencia al menos en la región. Serán tres días jugándose en el Estadio Municipal, con equipos de toda la Patagonia”, comentó Javier Barrionuevo, referente de Abrazo de Gol, club organizador del torneo.

“La verdad es que estamos contentos porque hay delegaciones que repiten porque han tenido una gran experiencia el año pasado. Hay delegaciones como Trevelin, Racing de Trelew que vuelve a participar y es un club que tenemos como referente en lo que es fútbol femenino. Estamos con las expectativas propias de una organización que lleva muchísimo tiempo, con 280 jugadoras compitiendo en cuatro canchas en simultaneo, dos de fútbol 7 y dos de fútbol 9”, agregó Barrionuevo.

“Con esta nueva edición del Mundialito solo tratamos de ir reforzando lo que día a día cultivamos, que es poder apostar al crecimiento social, educativo y deportivo de niñas y jóvenes que gustan jugar al fútbol femenino, siempre con un espíritu formativo”, cerró.

Fixture: FIXTURE MUNDIALITO 2023