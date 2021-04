Corzo cuestionó a Bullrich sobre sus dichos de Malvinas

No nos sorprende ya que son los del PRO los que violaron todos los circuitos constitucionales para el vaciamiento del Estado a través de la no asignación de Presupuesto Público Federal», remarcó.

En el mismo tono reiteró no estar sorprendida « ya que son cada uno de los militantes del PRO los que niegan el Acceso a los Derechos Sociales y promueven la meritocracia por apellido y no por Inclusión. No nos sorprende de un partido político que reclama una República que no respetan porque desconocen nuestra Constitución Nacional.