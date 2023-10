Bullrich arremetió contra Massa al admitir derrota en presidenciales argentinas

La candidata presidencial argentina Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio, centroderecha) reconoció su derrota en las urnas este domingo, pero se negó a felicitar al oficialista Sergio Massa, que avanzó al balotaje contra el ultraderechista Javier Milei.

«No hemos logrado los objetivos que queríamos para los argentinos. Nuestra causa va más allá de un momento electoral, de un momento de derrota, como hoy lo aceptamos», dijo Bullrich, quien finalizó tercera con el 23,62 por ciento de respaldo con el 92,85 de las mesas escrutadas.

Massa, de la oficialista Unión Por la Patria (centroizquierda), y Milei, de La Libertad Avanza (ultraderecha), avanzaron a una segunda ronda el próximo mes, con el 36,39 por ciento y el 30,14 por ciento de los votos, respectivamente.

«El populismo ha empobrecido al país, y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno en la historia de Argentina», dijo Bullrich, en alusión a Massa, ministro de Economía de la administración de Alberto Fernández.

Bullrich reivindicó sus valores a favor de la transparencia y en contra de la corrupción, y afirmó que el país debe abandonar el populismo si quiere crecer y terminar con la pobreza.

«Nunca vamos a ser cómplices del populismo en Argentina, ni de las mafias que destruyeron el país, desde el lugar que me toque, no me voy a rendir nunca», afirmó la aspirante.

Más atrás quedaron Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro país (centro), con 6,93 por ciento, y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, con 2,67 por ciento. (Sputnik)