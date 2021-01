Buffa reclama análisis técnico de los aumentos de tarifa

Tomás Buffa, concejal de Juntos por el Cambio de Comodoro Rivadavia, manifestó a La Posta Comodorense Radio que aún no cuenta con la información necesaria del Ente Regulador para evaluar las justificaciones técnicas para autorizar los incrementos de tarifas.

“En la última sesión del año pasado se solicitó al Ente Regulador de los Servicios Públicos información por el pedido de aumento de la SCPL. Lamentablemente recibimos una recomendación y no un dictamen técnico que sirva para definir o no el acompañamiento”, explicó.

La SCPL le pidió al Municipio que autorice un aumento del 46% para los servicios de agua y cloacas y del 68% para el servicio eléctrico y el alumbrado público divididos en dos tramos. En ese sentido el edil expresó que “El 14 habrá una audiencia pública y luego se efectuará la convocatoria para el tratamiento en el recinto del pedido de aumento que eta realizando el Poder Ejecutivo. Personalmente siento que no esta justificado el aumento del 60 y del 40% que esta pidiendo la Cooperativa”.

Para Buffa, “Los concejales no tenemos los conocimientos técnicos sobre la estructura de costos y la necesidad o no de avalar el aumento, pero lamentablemente no hemos conseguido que el Ente Regulador no envíe esa información”.

