Buffa reafirmó su candidatura a la intendencia

El concejal de Juntos Por El Cambio, Tomás Buffa, reafirmó su candidatura a intendente de Comodoro Rivadavia con un fuerte proyecto por delante, centrado en ejes de trabajo que buscan impulsar aún más a la ciudad, tanto en producción, proyección a futuro y calidad de vida.

Bajo esa perspectiva, “Elijo Comodoro” es el slogan elegido para hacer referencia a quienes piensan en el Comodoro del mañana, en quienes ven el potencial a futuro, en quienes recorren y conocen cada calle y en quienes la eligen día a día para vivir y desarrollarse.

SUS PROPUESTAS:

Reducción del 30% de la presión tributaria:

Una de las propuestas de campaña del concejal se centra en una reducción para el bolsillo del contribuyente cumplidor. «De los impuestos municipales sólo cinco se llevan el 80% de la recaudación. En su gran mayoría se trata de gastos que terminan trabando el desarrollo productivo de la ciudad. El objetivo es poder darle al vecino un beneficio por ser cumplidor, sin ahogarlo en cuentas cuyo aporte no verá reflejado en su calidad de vida», indicó

La ciudad de los 15 minutos:

Hay que llevar a Comodoro Rivadavia al siguiente nivel, y para eso, se busca aplicar lo que ya se está haciendo en grandes ciudades del mundo, que es la “ciudad de los 15 minutos”. Se trata de una propuesta que pone el eje en la sustentabilidad, pero no sólo desde una mirada ecológica, sino también en la descentralización de los organismos municipales.

Para esto, se generarán polos en distintos puntos de la ciudad, acompañado de desarrollo urbanístico que impulsen el comercio y el turismo, y, especialmente, para descentralizar al estado municipal y que pueda estar cada vez más cerca de las personas.

Banco de Obras Públicas:

Se trata de un listado de acceso libre al público con las obras que se deben ejecutar en la ciudad, según su orden de prioridad. «Actualmente, la ciudad tiene un presupuesto de $8000.000.000 destinado a la obra pública, sin embargo eso no se ve reflejado en la infraestructura», acotó.

Para el precandidato a intendente, la ciudad “tiene una situación económica que cualquier gestión bien administrada debería ser eficaz para darle respuestas a los ciudadanos, y para eso es esencial que la información esté al alcance de la gente».

Plan Habitacional para la ciudad:

El conflicto para acceder a una vivienda es y ha sido una problemática de larga data en nuestra ciudad. En virtud de los recientes acontecimientos por las usurpaciones que se vienen dando en distintos puntos, «es necesario pensar en un plan a futuro serio para garantizar un derecho tan básico como lo es el de la vivienda.

Este plan debe ser a 10 años y garantizar que el derecho a la vivienda se cumpla, valiéndose de herramientas digitales y listados que el ciudadano pueda controlar, recuperando tierras en estado de abandono (como por ej, pozos petroleros en desuso) y diseñando planes de obras para optimizar espacios».

También se debe impedir el cambio de patrones del suelo que exceda el casco urbano y que no esté en cercanía del acceso a los servicios públicos. En definitiva, se debe generar densidad poblacional en donde ya se ha desarrollado la ciudad y no permitir que existan grandes extensiones de tierras vacías entre los barrios.

Acerca de los servicios públicos:

En referencia a los servicios públicos la propuesta busca avanzar en el control y la eficiencia. Hay que modernizar los contratos de concesión y brindar más herramientas de control para exigir de manera inmediata el cumplimiento eficiente de los servicios.

«Además, el bolsillo del contribuyente no puede quedar a merced de impuestos que luego no se reflejan en la calidad de los servicios. Para esto, se propone eliminar los ítems que no refieran a las distintas prestaciones», observó.

También se propondrá avanzar con un programa de movilidad urbana moderno, ecológico y sustentable, que cambie de una vez por todas el servicio vetusto que tenemos de transporte público de pasajeros.

Para esto hay que fomentar el transporte no mecanizado y avanzar con soluciones de conectividad transversal de la ciudad, abandonando el concepto de dividir en zona sur o zona norte.

Además, se continuará avanzando con las plantas de tratamiento de residuos cloacales para no seguir tirando el agua dulce al mar, gestionando el recurso para riego y forestación.

Por último, «es necesario seguir exigiendo y trabajando en el control de la separación de residuos sólidos urbanos. Esto permitirá tener una visión sustentable a futuro, garantizando a nuestros hijos el medioambiente y la naturaleza que vinimos a buscar a la Patagonia», concluyó.