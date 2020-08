Buffa insistirá con la ordenanza de información pública

Sobre el acceso a la información pública, explicó que “Es un proyecto que esta presentado desde el mes de marzo para que Comodoro tenga una normativa que cumplimento con lo establecido con la Carta Orgánica y como hasta la fecha no tenemos un proyecto de ordenanza, luego de que fuera vetado uno por el Ejecutivo en marzo”.

“Me pareció importante reflotar el tema y ponernos a disposición del Ejecutivo, para como dice Juan Pablo Luque que quiere un gobierno transparente nos sentemos a discutir este proyecto de información pública para que la sociedad en general tenga la posibilidad de acceder un servicio web de todos los actos administrativos que se concretan en la ciudad”, agregó.

Sobre los motivos que no facilitaron el tratamiento del tema indicó que “El Concejo estuvo abierto, salvo en una sesión, pero si no se ha tratado es porque hay definición político de no hacerlo. La información pública es un derecho humano reconocido a nivel internacional y es una obligación de brindarla por parte del Estado”.

Buffa señaló que “Hemos efectuado un pedido de informes por el funcionamiento del Ente de los Servicios Públicos, en especial por el tema de la facturación de la SCPL, pero no tenemos la posibilidad qué esta haciendo desde hace 10 meses y no hemos recibido una devolución; mucho más en medio de esta pandemia”.

Finalmente, advirtió que “Si no recibo las respuestas a los pedidos de informe no me quedarán mas opciones que recurrir con una denuncia a la Fiscalía, porque de lo contrario sería cómplice de estas situaciones”.

