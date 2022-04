Buffa: “Con la UCR ahora apuntamos a llegar al gobierno en el 2023”

Tomás Buffa, flamante presidente de Convención Provincial de la UCR de Chubut, señaló a LU4 cuáles son los principales de ejes del radicalismo chubutense con vistas al proceso electoral del 2023.

“Es un cargo muy importante y mucho más si tiene en cuenta los dirigentes importantes que participaron de la Convención, donde se me eligió por unanimidad en el marco de un recambio generacional y una gran señal de madurez del partido con nuevas formas de hacer política”, comentó.

“Que Gustavo Menna haya declinado su candidatura para que salga la mía por unanimidad me llena de orgullo, ahora empezamos a trazar la hoja de ruta hacia el 2023 y con Damián Biss vamos a hablar de los acuerdos programáticos para las elecciones y eventualmente el ejercicio del gobierno al que pensamos llegar”, agregó.

Buffa sostuvo que “Hubo un gran dirigencial en apoyar el recambio generacional, pero esto no significa que nadie se va a la casa porque necesitamos de todos para seguir avanzando en el proyecto del radicalismo provincial”.

“La Convención tendrá que avanzar en las plataformas y los equipos de trabajo con vistas al 2023 para que podamos proyectar un esquema de gobierno con vistas a las próximas elecciones”, explicitó.

Finalmente puso el acento en que “Vamos a trabajar en fortalecer a la UCR porque así también fortalecemos a la alianza electoral de Cambiemos, pero avanzando con nuestros cuadros técnicos, ya sea encabezando la coalición o acompañando a otro candidato; así lo han manifestado los más de 600 dirigentes radicales que participaron de la Convención”.