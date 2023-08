Brusco: “El ballotage podría ser entre Massa y Milei”

Valeria Brusco, profesora de Política Comparada de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba, manifestó a LU4 que “Desgraciadamente subió el desempeño de las derechas ultras o radicales en el mundo, no son experiencias felices para grandes mayorías. Desde el 2021 y 2022 las veníamos estudiando y no era una sorpresa porque una semana antes de las elecciones nos daba entre 27 y 30 puntos, por eso no fue una sorpresa”.

Luego indicó que “En las encuestas que hacemos en todo el país nos daba que no era un fenómeno urbano de la clase media, sino algo más extendido. En la última encuesta las franjas de edades que lo acompañan no son solamente hasta 30 años, sino que tenemos igual cantidad de simpatizantes hasta los 60 años y solamente decae en los mayores de 60. Lo que sí se ve es que hay mayoría de hombres sobre mujeres y me ha sorprendido que después de las elecciones ha retomado el discurso antifeminista como el del aborto”.

Brusco resaltó que “Pareciera que la disputa entre una derecha más conocida y una derecha extrema nueva están decidiendo ir hacia una radicalización en temas como la agenda post material, lo que parece que a grupos económicos pueden no importarle. A lo mejor lo que están diciendo en estos temas y se moderan para no espantar a las élites que manejan medios”.

Para analista política, “Es muy probable que cambie ese voto porque es muy expresivo que sabe que no tiene consecuencias directas más allá de la definición de una interna, pero en el espectro de la derecha extrema puede que no se repita el mismo voto porque tiene como consecuencias; aunque también puede haber un corrimiento a Milei desde otros espacios”.

“Hay que ver cómo se desempeña Milei en estos meses y ver cómo evalúa la posibilidad de acceder a la presidencia cuando no han podido organizar elecciones provinciales, ya que son un grupo muy reducido con nula capacidad de gestión y puede ser un elemento para ver cómo se desempeñan hasta las elecciones”, agregó.

Finalmente expresó que “A un electorado de Patricia Bullrich más conservador le puede llegar el mensaje del orden, pero también tiene un antecedente malo de gestión, aunque puede mostrar que tiene experiencia. Me parece que es la que esta más complicada y Milei la despreció en la posibilidad de un acuerdo, eso no le deja a Bullrich lugar para girar hacia ese lado y dudo que pudiera crecer con los votantes de Rodríguez Larreta. Supongo que el ballotage sería entre Massa y Milei, si Milei no comete grandes errores”.