Brugna: “Si respetamos la distancia social bajamos los contagios”

“El número de casos que va apareciendo es lo que esperamos que pase, porque simplemente si se mira todos los días el reporte y en la columna de contactos estrechos se observa una cantidad que ronda los 500 sospechosos. Si todos los días tenemos un número de casos confirmados pero tienen alrededor entre 5 y 10 personas como contactos estrechos sin respetar la distancia o ponerse el barbijo”, explicó el especialista.

Brugna enfatizó que “Recordemos que para contagiarse de una persona positiva hay que estar a menos de dos metros de distancia y durante más de 15 minutos, si seguimos no cumpliendo con esta norma de ese número de contactos estrechos todos los días aparecen contagios nuevos porque entre el 15 y el 20% surgen de los contactos estrechos”.

El infectólogo indicó que “No creo que la solución sea la cuarentena y que todos nos quedemos en casa, estoy convencido que podemos funcionar si respetamos las normas. Casos seguirá habiendo pero si cumpliéramos con la distancia social los casos bajarían y no nos contagiaríamos tan fácilmente”.

Finalmente, alertó que “Nadie puede decir con certeza si estamos en el pico de contagios en Comodoro, decirlo sería hacer futurología porque hoy no se sabe cuándo se producirá el pico de contagios”.