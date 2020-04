Brugna dijo que no hay que relajarse

El médico infectólogo, Jorge Brugna, afirmó que la sociedad debería acostumbrarse al uso del barbijo para prevenir enfermedades. Destacó que Chubut no registre nuevos casos de coronavirus pero pidió no relajarse con la distancia social, el uso de barbijo y lavarse las manos cotidianamente.

“Yo creo que deberíamos incorporar el uso de barbijo a nuestra cultura”. Así, el medico infectólogo, Jorge Brugna, recomendó el uso de tapabocas incluso después del coronavirus.

“En invierno tenemos un montón de cuadros respiratorios desde la gripe a otros cuadros que también son causados por virus. Uno tiene tos y estornuda y sigue yendo a trabajar y no utiliza barbijo. Nosotros nos contagiamos mucho más de lo que pensamos y no tenemos conciencia de que una forma sencilla y practica de utilizarlo en sitios cerrados”, explicó Brugna.

En diálogo con La Posta Comodorense, el infectólogo aseguró que “en el colegio hay entre 20 o 30 chicos y ellos se contagian de una manera muy rápida. A ellos les pasa poco pero vuelven a su casa con el virus e infectan a los mayores”.

Asimismo, Brugna aseveró que Chubut está en una posición ventajosa con respecto al coronavirus. “En la provincia del Chubut no es solo por suerte que estamos tan bien en la cantidad de casos. Ha habido dos casos positivos y eso es porque el sistema de salud provincial, municipal y el Hospital Regional han trabajado muy bien controlando exhaustivamente los que entran a Comodoro y controlando que esas personas cumplan con la cuarentena”, aseveró.

“Puede haber pacientes sin síntomas y que no lo saben pero lo que pasa es que tenemos datos certeros que dicen lo contrario. No tenemos ninguna persona que haya fallecido en una terapia intensiva por un cuadro respiratorio y que haya dado positivo en coronavirus. No hay ningún paciente que se internó en la terapia general y que haya dado positivo. Y tampoco tenemos personas que hayan tenido un cuadro leve y que podían mantenerse en la casa con un control médico que hayan dado el análisis positivo”, consideró.

“No es que volvimos a tener un caso por día. A partir de los dos casos que tuvimos, el número de casos fue cero”, afirmó el médico infectólogo y recomendó mantener cuadro pilares fundamentales contra el COVID-19. “Uno es el control de los que ingresan y después controlar que cumplan la cuarentena. La segunda es mantener la distancia de dos metros. Usar el barbijo y lavarse las manos frecuentemente. Además la limpieza de los lugares donde uno está”, destacó.

LUGARES Y LUGARES

Brugna también subrayó que hay lugares específicos para llevar a cabo una flexibilización de la cuarentena. “No es lo mismo vivir en La Matanza que en Comodoro. El otro día miraba que una señora vivía en la Villa 31 y decía que nosotros somos cinco y vivimos en una casa un dormitorio y una cocina. Compartimos el baño con cinco familias más ¿Qué cuarentena se puede cumplir si no hay un mínimo de facilidades que nos permitan cumplir esa cuarentena? La chance de contagiarse es mucho mayor. Depende de cada lugar”, sostuvo.

Y pidió no relajarse en el cuidado de los adultos mayores. “Los mayores son los que más se tienen que quedar en la casa. De todas maneras para mi es importantísimo en este momento donde no aparecen casos nuevos, reforzar mucho estas cuestiones de mantener la distancia de dos metros y usar barbijos y lavarse las manos. En los mayores de edad puede ser más grave y la mayoría de los fallecidos tienen alrededor de 80 años. Para mí lo más importante es que estamos en una meseta prolongada y debemos seguir cumpliendo este tema de la distancia, el barbijo y si nos equivocamos yo creo que hay que insistir para que no nos olvidemos y no aflojemos con esta cuestión de mantener los dos metros”, consideró.

