Brugna bancó la decisión de suspender  las reuniones sociales

«Las normas en las circunstancias como el día del amigo y las reuniones familiares y sociales se relajan por eso se pidió que se respeten. Ahora estamos midiendo el efecto que pudo haber generado el día del amigo, por ahora no aparecen grandes consecuencias”, señaló

«Vamos a seguir viviendo las consecuencias del conglomerado , están tratando de ir casa por casa e ir agotando todos los contactos estrechos de toda esa gente que se infectó a partir del grupo de marineros», agregó.

«Es muy importante que usemos el barbijo arriba de la nariz, que no nos demos la mano ni nos toquemos con el puño y mantegamos el metro y medio o dos metros de distancia. Si hacemos todo eso, el virus no nos va a llegar porque, una vez más hay que decir, que el virus no viene a nosotros sino nosotros vamos en busca del mismo”, acotó.

Finalmente, Brugna señaló que “uno de los principales grupos etarios afectados son los niños hasta los 10 años, en un 18% se contagian, y los adolescentes hasta los 30. Los dos grupos llegan al 33%. Son los que menos riesgo de salud o vida corren, pese a contagiarse, pero son los que potencialmente más pueden llevar el virus al resto”, completó.

