Britos: “En esta época invernal aumentan las enfermedades respiratorias”

Mariela Britos, jefa del Departamentos de Enfermedades Prevenibles de Chubut, relató a LU4 que “En la época invernal es habitual que aumenten las consultas por las enfermedades respiratorias que se generan por las bajas temperaturas y enfermedades infecciosas. Tenemos que abordar estos eventos con un abordaje integral, más allá del Covid como lo hicimos en los años de pandemia”.

Posteriormente indicó que “Las recomendaciones son las mismas de siempre como el lavado de manos porque reduce muchísimo los riesgos de contagios de enfermedades respiratorias y descartar los pañuelitos con los que nos sonamos los mocos, ventilar los ambientes más allá del frío; todo eso reduce mucho las posibilidades de contagios. Hay que mantener el calendario de vacunación al día”.

Britos resaltó que “Si se tiene tos, mocos, dolor de garganta o de oídos no hay que asistir a las escuelas, las actividades laborales o sociales para evitar los contagios y romper la cadena transmisión o que nos permite a cuidar a los otros”.

“La faringitis no es un motivo especial de consulta y hay que decir que no se trata de una bacteria nueva, sino que convive desde hace muchos años con nosotros, y en algunas pocas oportunidades poco frecuentes puede ocasionar enfermedades invasivas”, agregó.

Finalmente remarcó que “Y en lo que respecta a la bronquiolitis hay que estar atentos con los bebés pequeños a la respiración agitada, la fiebre o el rechazo de los alimentos y entonces hay que hacer una consulta con el médico”.