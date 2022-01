Brigadistas exigen mejoras en las condiciones laborales

Brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de Parques Nacionales, que se encuentran combatiendo el incendio al sur de Bariloche, se reunieron en asamblea en la seccional de río Villegas y se declararon en estado de asamblea y movilización.

Indicaron que si las autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) y del Ministerio de Ambiente Desarrollo Sostenible, que dirige Juan Cabandié, «no dan solución a las problemáticas de los combatientes de incendios forestales» saldrán a la ruta nacional 40 a protestar.

EQS Notas publicó que la asamblea resolvió darle plazo a los funcionarios nacionales hasta este miércoles por la tarde. Si esas respuestas no aparecen, «el jueves se hace una visibilización del conflicto en la ruta nacional 40, en inmediaciones de la seccional de guardaparques de río Villegas», informó Gustavo Quilodrán del ICE Parques Nacionales Bariloche.

Dijo que se declararon «en estado de asamblea permanente y movilización». «Pedimos que se presenten las autoridades el jueves a las 8, en el incendio, si no responden el mismo jueves se visibiliza el conflicto en la ruta 40», adelantó.

Los brigadistas demandan el reconocimiento del trabajo de alto riesgo que desempeñan, acceder a una jubilación diferenciada por la tarea, una recomposición salarial, la entrega de indumentaria adecuada y pase a planta permanente. Quilodrán aseguró que Parques no les entregó la ropa adecuada para trabajar.

La asamblea calificó como nefasta las directivas y el manejo del incendio, que comenzó el 7 de diciembre pasado, por parte de los responsables de Parques y de Nación. «A 40 días no se monta un campamento», comentaron.

«Nosotros los combatientes de Parques Nacionales ni los combatientes de la brigada nacional cobramos horas extras. Lo que hacemos es la acumulación de las horas que después son devueltas con días. Nosotros no cobramos horas extras en ningún momento y tampoco están contempladas dentro del convenio colectivo de trabajo de los brigadistas que se firmó el año pasado», aclaró Quilodrán.

Reclamos

Luego de la asamblea los trabajadores confeccionaron un acta en donde solicitan que sean contemplados los siguientes reclamos:

. Pase a planta permanente de todos los trabajadores

. Ser reconocidos como trabajadores de alto riesgo.

. Contar con una jubilación anticipada.

. Apertura urgente de una mesa técnica para trabajar las estructuras del sistema de incendio.