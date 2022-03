Bottini: “Vamos a pedir la revocación del fallo”

María Bottini, fiscal chubutense, adelantó a LU4 que desde la Fiscalía pedirán al Superior Tribunal de Justicia que sea revocado el fallo absolutorio para los acusados de violación en Playa Unión.

“La Fiscalía va a hacer uso del recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y vamos a plantear nuestro desacuerdo con este fallo para que sea revocado”, comentó.

La letrada explicó que “Todavía no tenemos los fundamentos extensos de la sentencia, pero entendemos que no se le dio a la prueba que indican cómo investigar los casos de violencia sexual; porque se requieren cierta amplitud respecto de como tomar los dichos y los tiempos de la víctima”.

“A las víctimas de estos delitos se le deben contemplar los diferentes motivos que hicieron que pasara el tiempo a la hora de la denuncia, porque cuando era menor sus padres consultaron abogados que les recomendaron no hacer la denuncia y por ende no se pudo contar con pruebas físicas en la actualidad”, resaltó.

Finalmente indicó que “Los fundamentos se conocerán el 28 de marzo y tenemos 10 días hábiles para presentar la impugnación, pero queremos dejar en claro que no estamos de acuerdo con que la víctima no estaba en capacidad consentir y el tribunal puso en duda la falta del mismo; lo que deja en claro la falta de una visión de una perspectiva de género y la interpretación sin prejuicios, pero las juezas estuvieron de acuerdo con los argumentos de la defensa”

La nota: