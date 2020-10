Bono contribución día de la madre

La Asociación Infinito Espacio Urbano continua juntando fondos y ofrece un bono contribución especial dia de la madre con importantes premios para sostener su espacio social, cultural y educativo. 1 CENA P/4 personas mas 1 voucher pestañas y cejas. Mas 1 Orden de Pastas frescas mas 1 BOX DULCE. 1 servicio manicura semipermanente El bono tiene un valor de 350 y se Sortea el Sab 24 de Octubre, a las 18 hs en vivo por el Face infinito comodoro.

Infinito Espacio Urbano es una Asociación Civil sin fines de lucro con Personería Jurídica bajo el N°4100, un espacio autogestionado que tiene 6 años de vida donde se realizan acciones de capacitación en las ramas del arte, el área de comunicación, educación y diversos oficios, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Además realiza acciones de transformación e impacto social en terreno y con sectores más vulnerables. Asistiendo artística, educativa y socialmente con actividades de contención y educación a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

La institución cuenta con personas voluntarias y recursos propio generado por las actividades aranceladas que no se pueden llevar a cabo, producto de la pandemia. Esperan, entre otras misiones, poder continuar cubriendo necesidades básicas de su espacio físico.

Desde la comisión directiva expresaron que la institución NO cuenta con el financiamiento de ninguna entidad estatal, es un proyecto autogestionado. Teníamos muchas actividades gratuitas y otras aranceladas, con eso sosteníamos los gastos. Siempre se nos hizo difícil sostener las actividades y ahora ni siquiera tenemos ingresos económicos de sostenimiento para afrontar la crisis”

Los responsables de Infinito Espacio Urbanocontinuan sumando estrategias y lanzan a la venta un bono contribución, donde lo recolectado esta destinado para sostener el lugar. Implementando medidas para hacer frente a la situación, los integrantes de Infinito Espacio Urbano han dispuesto lanzar un nuevo Bono contribución especial dia de la MADRE con varios premios entre ellos 1 cena p/4 personas tunet hotel austral, un voucher pestañas y cejas, una Orden de Pastas frescas a elección mas 1 BOX de cosas dulces y 1 servicio manicura semipermanente mas una sesion de masajes. Todos premios donados por lugares

Desde la comision expresaron: “Agradecemos a Tunet, Austral Hotel, a Angelina Studio Lash, a Olilu Nails, a Molto Saporito entre otras personas que realizan sus aportes para poder hacer frente a esta realidad”, expresaron los referentes de la institucion

Los interesados en colaborar con este espacio social cultural y educativo pueden hacerlo de muchas maneras, ya sea comprando un bono a 350 pesos. Para ponerse en contacto con este espacio autogestivo pueden hacerlo por disntintas vias: infinitoespaciourbano@gmail.come o en face e insta como INFINITO ESPACIO URBANO o al cel 2975388655. formas de pago on line o personalmente