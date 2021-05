Bomberos que protegieron los bosques patagónicos recibieron equipamiento de protección personal

A través de la campaña “Puentes de la Prevención” Fundación Bomberos de Argentina (FBA) brindará equipamiento a los cuerpos de bomberos voluntarios de las provincias afectadas por los incendios forestales de principios del 2021.

Frente a la emergencia forestal ocurrida durante los primeros meses del año, donde más de 60 mil hectáreas de Argentina fueron afectadas por las llamas, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) llevó adelante una iniciativa para colaborar con los bomberos voluntarios de las provincias donde ocurrió el desastre.

La zona patagónica fue la más afectada por el fuego, específicamente Chubut y Río Negro, con una gran cantidad de incendios en un corto período de días donde dotaciones de bomberos voluntarios de ambas provincias dedicaron semanas de trabajo a la extinción de estos focos de incendio.

La campaña solidaria “Puentes de la Prevención” de Fundación se lanzó con el objetivo de generar más conciencia en la población sobre los incendios forestales. La propuesta buscó también generar fondos para la entrega de equipamiento a las entidades de bomberos de las zonas afectadas para que puedan realizar su tarea más y mejor preparados.

El proyecto nació como respuesta a una situación alarmante en la que se sucedieron focos de incendios en catorce provincias de Argentina y debido a la cual los bomberos voluntarios brindaron asistencia en

más de 57 mil incendios forestales durante 2020 y 2021.

Las donaciones obtenidas durante la campaña se convertirán en 80 kits con equipamiento de protección personal para 20 asociaciones de bomberos voluntarios que trabajaron para extinguir los incendios forestales en Río Negro y Chubut y cuyos materiales sufrieron mayor

desgaste durante los siniestros.

La iniciativa de Fundación realizada con la colaboración de la comunidad permitirá que más de 600

bomberas y bomberos de Río Negro y Chubut reciban 720 herramientas necesarias para la

tarea diaria en la extinción del fuego en zonas forestales como trajes y mochilas para incendios

forestales, cascos, guantes, linternas, y accesorios como antiparras, nuqueras y monjas.

A través de Fundación se beneficiará a cuarteles de las localidades donde se produjeron

focos de incendios y que realizaron una enorme tarea durante cientos de días. Entre ellas se

Nota de Prensa

encuentran El Bolsón, Ruca Cura, Melipal, Cerro Campanario, Dina Huapi y General Roca en Río

Negro así como El Hoyo, Lago Puelo, El Maiten, Epuyen, Cholila, Cushamen y Río Pico en Chubut.

“Al acompañar a los bomberos y bomberas de las comunidades afectadas estamos apostando al

futuro. Promover una ciudad resiliente implica pensar en la prevención como parte del proceso de

desarrollo de la misma y a eso apuntamos desde Fundación” indicó el presidente de Fundación,

Esteban Furnari.

La tarea de los bomberos no estuvo exenta de sentir el impacto luego de una labor voluntaria de

horas y días enteros con el fin de asegurar que el fuego no se propague. Por eso, la campaña también permitirá ayudar a los cuerpos de bomberos que brindaron asistencia a sus compañeros en ambas provincias para lograr el objetivo de proteger las vidas y bienes de la población local. Estas asociaciones son de Pilcaniyeu y Villa Regina en Río Negro y Esquel, Corcovado, Trevelin y Gobernador Costa y Alto Rio Senguer en Chubut.

“En contextos de desastre, la labor de los bomberos voluntarios es ardua. No sólo deben recuperarse de largas jornadas en un incendio sino que participan de toda la reconstrucción de sus comunidades como un ciudadano más. Por eso es importante para nosotros estar presentes y colaborar para que estén preparados para una próxima emergencia” comentó Vicente Gabriele, secretario de Fundación.

Historias de bomberos en primera persona

“Fui parte de la primera dotación de bomberos que acudió al llamado de los incendios forestales en El Bolsón. Al salir de mi casa, mi hijo de 3 años se acercó al portón y me dijo: -Papá, tené cuidado con el fuego, no te vayas a quemar. Eso me impactó”, cuenta Esteban Oyarzu, Oficial Principal de

Bomberos Voluntarios de Cerro Campanario, Río Negro.

“Apenas llegamos al lugar, el incendio iba avanzando con una rapidez increíble. Nos caían las pavesas en la cabeza por el viento, volaban las brasas, era un ambiente catastrófico. Cuando empezó a llover torrencialmente, sentimos un alivio enorme, sino hubiéramos estado toda la noche sin dejar de trabajar”.

Roberto Fuentes, Bombero Voluntario de Cerro Campanario, Río Negro cuenta su experiencia durante los incendios en la patagonia. “No había forma de contener los focos de incendio, eran bocanadas de fuego como las que ves únicamente en películas. Es un poco angustiante saber que vas a un lugar donde se queman hectáreas, miles de árboles y se pierden miles de vidas de animales. Uno va con el corazón abierto a ayudar al prójimo, a dar lo que más se pueda, ya sean horas o días de trabajo. Cuando uno se va a dormir y apoya la cabeza en la almohada se da cuenta de lo que hizo y que por suerte pudo ayudar a otros.”

Datos sobre incendios forestales en Argentina

• El 95% de los incendios forestales son producidos por factores humanos.

• Bomberos voluntarios brindan asistencia en más de 30.0000 incendios forestales por año.

• Bomberos de 20 localidades de Río Negro y Chubut estuvieron abocados a la tarea de

extinción de incendios.

• Durante 2020 y 2021, alrededor de 14 provincias se vieron afectadas por múltiples focos de

incendios.

• En lo que va del 2021 ya fueron afectadas más de 100 mil hectáreas en todo el país.