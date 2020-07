Bolsonaro da positivo a prueba de covid-19

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio positivo en el test del nuevo coronavirus (causante de la enfermedad covid-19) que se realizó el lunes, según informó el mandatario en declaraciones a los medios.

«Acabo de dar positivo», aseguró el presidente, que también dijo que ya empezó a medicarse con hidroxicloroquina.

El lunes 6 de julio el presidente acudió por sorpresa al Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia para realizarse una revisión en los pulmones.

Bolsonaro explicó que en los últimos días sintió malestar, cansancio y que llegó a tener 38 grados de fiebre, por lo que decidió hacerse una revisión en el hospital.

«Dados los síntomas decidieron aplicarme ya la hidroxicloroquina, ya tomé el primer comprimido», dijo Bolsonaro.

El presidente brasileño tomó un comprimido por la noche y otro a las cinco de la madrugada, y aseguró que ya está sintiendo los efectos: «Confieso que estoy perfectamente bien», dijo.

Bolsonaro reconoció que el contagio puede haberse dado por su «actuación dinámica» en las últimas semanas, su insistencia en incumplir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, participando en aglomeraciones con sus simpatizantes, por ejemplo.

«Yo estoy en la línea de frente de combate, en medio del pueblo, me gusta estar en medio del pueblo; por estar así pensaba que podría haberme contagiado y no haberlo notado; si no me hubiera hecho el examen podría estar trabajando y contaminando a gente, por eso quise hacerme el examen el lunes, para evitar contagio a terceros», aseguró.

Bolsonaro dijo que la primera dama, Michele Bolsonaro, también se realizó el examen y que en los próximos días trabajará por videoconferencia desde el Palacio de la Alvorada, su residencia oficial.

El pasado 4 de julio Bolsonaro se reunió con el embajador de EEUU para celebrar el Día de la Independencia, y también asistieron cinco ministros y uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro; ninguno usó máscaras. (Sputnik)