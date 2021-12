Blanco: “El desafío es tener la Universidad abierta a partir de febrero”

Lidia Blanco, flamante rectora electa de la Universidad Nacional de la Patagonia, expresó a LU4 los próximos pasos que concretará al frente del Rectorado y cómo se preparan para la reapertura de las clases presenciales desde febrero del año que viene.

“La verdad que al hacer el recorrido mi historia personal esto moviliza porque nunca me lo había imaginado, pero el destino me fue llevando a otra parte de mi profesión en la formación de enfermeros y ahora estoy en este cargo. La enfermería argentina no ha parado de enviarme mensajes de salutación, interpretando que estos espacios puedan ser ocupados por alguien de nuestra profesión”, sostuvo.

Blanco indicó que “Creo que tenemos una universidad ordenada y que en tiempos de pandemia mantuvo las actividades de investigación con los protocolos correspondientes, pero ahora tenemos el desafío de tener la universidad abierta a partir de febrero y viendo cómo respondemos a las demandas de los estudiantes; repensando el modelo pedagógico para que no quede ningún estudiante afuera”.

Para la primera rectora mujer de la UNPSJB, “Los primeros desafíos son los de formar y desarrollando el proceso de inscripción para los nuevos estudiantes, contemplando a las dos camadas que estudiantes que han cursado online durante la pandemia y no pisaron la universidad”.

Finalmente resaltó que “La universidad tiene mucho talento humano que puede responder a las demandas concretas, por eso esperamos continuar fortaleciendo el vínculo y siendo una de las primeras entidades consultoras de la provincia y la región en temáticas que son centrales en nuestra sociedad. En el Polo Tecnológico también esta incluida la universidad”.