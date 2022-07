Bizzarap uno de los productores argentinos del momento

El escenario es una habitación iluminada en tonos azules. En primer plano, un artista con cascos rapeando ante el micro. Gesticula y la cámara lo sigue para captar más planos suyos. Al fondo, de espaldas, hay otra persona. Se sienta frente al ordenador, vestida siempre con sudadera, visera y gafas de sol. Apenas se le percibe, pero la figura es fácilmente reconocible. Bizarrap, el nombre que está en todas partes -cabeza de cartel en festivales y número uno en las listas de éxitos-, permanece en segundo plano pese a ser protagonista.

Es difícil acceder a las redes sociales, escuchar una playlist en Spotify o entrar a YouTube, red en la que sube los característicos vídeos de sus sesiones, sin leer su nombre. Según la plataforma Last.fm, suma más de 7,3 millones de reproducciones en sus temas, siendo el artista argentino más escuchado del mundo.

Su último lanzamiento, una colaboración con el rapero canario Quevedo, se hizo viral desde el día de su salida, cuando conseguía 2,58 millones de streamings en Spotify España. Superaba así el récord de 1,6 millones de reproducciones que hasta ese momento ostentaba C. Tangana con Tú me dejaste de querer. Lejos de quedarse estancado, 20 días más tarde de que viera la luz, la canción cumple su jornada número once como número uno en el Top Global de Spotify y la lista Global 200 de Billboard.