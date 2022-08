Biss reconoció que Massoni participará en las PASO de JxC en Trelew por el radicalismo

Damián Biss, presidente de la UCR de Chubut, señaló a LU4 que “No ha sido incorporado formalmente y sí venía manteniendo reuniones con el radicalismo de Trelew. Aunque no se sabe si se sumará en carácter de candidato a intendente como miembro del radicalismo o con su propio partido que esta conformando, hay una decisión del radicalismo de Trelew para para que se sume como candidato a intendente en las PASO de Juntos por el Cambio”.

“Es una decisión tomada en base a que el intendente Maderna convocará a elecciones anticipadas, eso hizo que se precipiten las decisiones en una de las ciudades más importantes de la provincia en cantidad de habitantes”, explicó.

Biss recordó que “Cuando asumimos en el Comité Provincia que, al igual sucedió en Rawson en 2019 cuando sumamos a otros sectores del vecinalismo y del Justicialismo, se expresa la libertad de que cada Comité Departamental elabore su línea de intervención en las elecciones”.

Y agregó que “Eso ya había sucedido en Lago Puelo cuando el radicalismo llevó como candidato a un extrapartidario como lo fue Ibarra, pero después de ganar las elecciones con Cambiemos informó que se pasaba al partido de Mario Das Neves; pero no se hicieron críticas por esa desacertada decisión de llevarlo como candidato”.

Finalmente resaltó que “En Comodoro Rivadavia, Miguel Echaniz, como presidente de Comité Departamental del radicalismo, ha manifestado públicamente que apoyará a los candidatos del PRO en la ciudad y ni siquiera hemos firmado el acuerdo electoral que convalide que vamos a presentarnos juntos. Respetamos las opiniones de todos y las posturas por ahora son personales y no tienen nada que ver con fortalecer al radicalismo”.