Bilanski: “El 73% de las Pymes acuerda con el cierre por la pandemia”

Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), manifestó a LU4 que el 73,2% del empresariado Pyme acompaña las decisiones del Gobierno nacional para cerrar por 15 días las actividades en el AMBA de 20 a 6 de la mañana.

“No sólo estamos acompañando como institución, sino que como resultado de una encuesta que realizamos entre empresarios de 22 provincias el 73,2% esta de acuerdo con cerrar la actividad comercial y productiva de manera temporal mientras los niveles de contagio lleguen a niveles alarmantes”, explicó.

Bilanski añadió que “Hay un consenso de la Pymes para cuidar la salud de la familia, la población y también de nuestros clientes porque queremos que nos sigan comprando cuando pase la pandemia. Si se trata de una medida por dos o tres semanas estamos de acuerdo”.

El referente empresario indicó que “Las industrias que han invertido para llevar los protocolos adelante van a seguir produciendo y trabajando, no vamos a volver al cierre total del año pasado, pero necesitamos de un martillazo que baje los contagios”.

Relatando los impactos de la pandemia, reveló que “El año pasado perdimos 21 mil Pymes, pero si no hubiéramos contado con la ayuda del Estado se hubiesen perdido 100 mil Pymes más. Los ATP llegaron a 302 mil Pymes hablan de un Estado que atendió lo que sucedió”.

Finalmente sostuvo que “Los que protestaron anoche a dónde quieren ir, lo que tenemos que hacer es aguantar el temporal en conjunto y en sociedad. Las acciones individuales no sirven para ganarle a la pandemia y no podemos tener actitudes irresponsables, por eso convoco a los dirigentes empresarios para que tengan mesura en sus comentarios”.