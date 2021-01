Biden debe avanzar rápido en su agenda

El flamante presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tomó fuertes medidas desde el primer minuto de haber asumido el cargo, entre ellas el regreso de ese país al Acuerdo de París y la Organización Mundial de Salud, y otras respecto a la inmigración y coronavirus, con las que se diferenció rapidamente de Donald Trump.

En diálogo con LU4, el analista internacional, Juan Negri, dijo que estas primeras medidas marcan la tendencia que tendrá su gobierno en abierta oposición a las políticas de ultra derecha que implantó Donald Trump.

«Había áreas en las que Biden iba a despegarse rápidamente sobre todo lo que se podía resolver por decreto, en la cuestión migratoria, de organismos internacionales y en la cuestión sanitaria marca una gran diferencia respecto al gobierno de Trump: detiene la construcción del muro, permite la migración de los países musulmanes, vuelve a las organismos internacionales, es la primera muestra de que llegan a hacer las cosas distintas», remarcó.

Respecto a las medidas en relación al coronavirus, dijo que «la crisis sanitaria demuestra resolutividad y soluciones en un tema que es grave. La pandemia afectó a todos los países, Estados Unidos ha funcionado mal, la respuesta de Trump fue desordenada, sugiriendo tomar cloro, desmereciendo al virus, contradiciendo a su director de Infectología. Y Biden creó una dependencia para coordinar la lucha contra el virus, ordenó el uso del barbijo de dependencias del Estado. Una clara diferencia en un tema central».

En este marco, Negri relató: «La cuestión sanitaria se politizó mucho, había seguidores de Trump que no usaban barbijo como una manifestación pública de su partidismo, tampoco impuso la obligación en los edificios públicos de usar barbijo».

Sobre la oposición que deberá enfrentar Biden, Negri indicó que Trump logró una fragmentación en el partido Republicano. «Biden tiene mayorías muy finas en ambas Cámaras, con lo cual algunas de las cosas que prometió van a ser productos de muy arduas negociaciones, después es interesante ver el partido republicano, hay sectores más moderados que siguieron a Trump pero prefieren que no vuelva. Pero el partido tiene figuras bastantes radicalizadas que serán una oposición bastante férrea. En dos años son las elecciones de medio término y si no puede avanzar en su agenda puede tener dificultades graves».

