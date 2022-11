Bévolo: “Debemos evitar revictimizar a los niños abusados con apuros por las respuestas”

Eliana Bévolo, decana del Cuerpo Médico Forense de Chubut, comentó a LU4 que “Estos casos de las violencias contra las infancias siempre son temáticas complejas y este tipo de causas como las que se produjeron esta última semana son aún más difíciles por la edad de los niños, lo que hace los procesos un poquito más largos”.

“Lo primero que se hace es citar a los familiares responsables del niño y se hace una entrevista para saber si puede contar en una cámara Gesell lo que relató a la psicóloga forense, pero es muy difícil que el niño cuente fácilmente lo sucedido a una persona desconocida y cada caso es muy particular y debemos evitar revictimizar a los niños apresurándonos para que nos den una respuesta”, agregó.

La funcionaria judicial explicó que “No todos los casos van a Cámara Gesell porque no siempre hay relatos confirmatorios o que coincidan y hasta puede haber malas interpretaciones de lo expresado por los niños, por eso cada caso debe ser abordado con los protocolos y las particularidades de cada caso”.

“Nuestra función es netamente pericial y en realidad el grupo familiar es contenido por el Servicio de Asistencia a la Víctima (SAP) estando en contacto con la familia y los niños involucrados”, subrayó.

Finalmente indicó que “El fin de semana con esta situación anómala hemos convocado psicólogas de otras circunscripciones y evaluaremos si es necesario convocar algunas más, hay que pensar que estas tareas van a llevar varias semanas para abordar todos los casos y de manera paulatina se irán haciendo las Cámaras Gesell; pero no podemos hacer todas juntas en función de la cantidad de denuncias”.