Benítez: “Hay sólo 6 megas disponibles para conectarse a internet”

“En un análisis preliminar que hice desde el mes de julio pude determinar que en Comodoro hay zonas con mayor y menor cobertura, lo que indica que no todos los vecinos pueden acceder a la misma calidad de servicio en estos tiempos de pandemia”, comentó el especialista.

“El promedio de conexión en Chubut, según ENACOM, es de 6 megas y no hay un estudio hecho o publicado para Comodoro. Si uno piensa que hay 6 megas de conexión en promedio, se puede decir que no alcanza porque hoy en una casa donde viven cuatro personas se necesitan por lo menos 20 megas para que se pueda realizar una videollamada para clases y una videollamada para trabajo. A más dispositivos, más ancho de banda se necesita”, aseguró.

Luego explicó que “Antes de la pandemia se usaba internet de manera aleatoria pero ahora en cuarentena estamos todos juntos y al mismo tiempo conectados. Si bien el consumo no se saturó, pero se han producidos picos de consumo muy elevados y en buena parte del día. Traer servicio de internet desde los nodos principales hasta el interior del país tiene un costo adicional que se refleja en el costo del servicio”.

Benítez adelantó que el sábado se hará una charla virtual el sábado a través de las redes sociales a través de la UCR de Barrio, a las 17 horas, y concluyó asegurando que “Una solución concreta no se puede dar de un día para el otro porque tenemos distintos actores que se tienen que poner en la misma línea. Las empresas privadas de servicios, los municipios y el ENACOM tienen que trabajar en conjunto para dar una respuesta a la demanda de la sociedad”.