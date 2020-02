Belcastro: “Vemos con agrado que los magistrados empiecen a manifestarse»

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Belcastro expresó que “vemos con agrado que los magistrados empiecen a manifestarse y hagan valer sus derechos. Haremos un pronunciamiento en las escalinatas de Tribunales durante media hora, pero ya desde el año pasado generamos una actividad similar acá en Comodoro Rivadavia con la participación de una gran cantidad de funcionarios”.

El dirigente sindical agregó que “algunos funcionarios interpretan que están imposibilitados de efectuar medidas de fuerza y en realidad siempre les decimos que la Constitución los avala como a cualquier ciudadano y son tan trabajadores como nosotros, solo que tiene otro tipo de responsabilidad”.

Belcastro valoró la sumatoria de los magistrados y señaló que “es bueno que ellos también expresen y muestren su malestar porque el beneficio es para todos”.

El referente de los trabajadores judiciales indicó que “el gobernador tiene que darse cuenta que el problema son los ingresos, eso él lo sabe, y a la vista esta la sumisión a la quita automática por parte del fideicomiso que maneja la renta petrolera y la deuda que tomaron (Mario) Das Neves y el propio (Mariano) Arcioni que no solo era vicegobernador sino también cabeza de la Legislatura que aprobó todo este endeudamiento de los 650 millones de dólares”.

Como alternativa para salir de la crisis económica provincial propuso que “creemos que se debe aplicar un tributo extraordinario a los que poseen la riqueza, y no estoy hablando de un instrumentar un tributo a la herencia como figura en uno de los proyectos del Ejecutivo; sino que apuntamos a un tributo especial para los grandes grupos económicos Si no hace eso no tiene posibilidades de salir con rapidez de esta crisis”, concluyó.